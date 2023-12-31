Мощное похолодание накроет сегодня вечером Карелию и Петрозаводск

Столбики термометров стремительно поползут вниз. Кутаться петрозаводчане начнут уже в новогоднюю ночь.

По сообщению паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в ночь с 31 декабря на 1 января в городе ожидается -18, -20 градусов.

Вечером 1 января похолодает еще сильнее. Ожидается уже -25, -27 градусов.

На прогностической карте предупреждение для СЗФО, Карелия окрашена в оранжевый цвет из-за чрезмерно низких температур. Причем предупреждение будет действовать с девяти часов вечера 31 декабря до девяти часов утра 2 января.

Ранее синоптики предупреждали об аномально холодной погоде в первую пятидневку января. Ожидалось, что среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 10 градусов и более. // фото «Петрозаводск говорит»