31 декабря 2023, 08:30
Морозно и местами снежно будет в последний день уходящего года
До минус 16 градусов обещают сегодня в Карелии, в Петрозаводске до минус 15
31 декабря в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -13, -15, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -11, -16, на севере местами -7, -12 в течение суток.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -9;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце, Суоярви днем -13;
В Пудоже днем -16;
В Сегеже днем -10;
В Сортавале днем -11. // фото «Петрозаводск говорит»