Морозно и местами снежно будет в последний день уходящего года

31 декабря в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -13, -15, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -11, -16, на севере местами -7, -12 в течение суток.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -9;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце, Суоярви днем -13;

В Пудоже днем -16;

В Сегеже днем -10;

В Сортавале днем -11. // фото «Петрозаводск говорит»