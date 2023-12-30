Сегодня ночью в Карелии обещают до минус 25

В Петрозаводске в воскресенье облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -15, -17, днем -13, -15, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18, местами при прояснениях -20, -25, днем -11, -16, на севере местами -7, -12 в течение суток.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -20, днем -9;

В Кондопоге ночью -21, днем -13;

В Медвежьегорске ночью -22, днем -13;

В Олонце ночью -20, днем -13;

В Пудоже ночью -21, днем -16;

В Сегеже ночью -20, днем -10;

В Сортавале ночью -17, днем -11;

В Суоярви ночью -21, днем -13. // фото «Петрозаводск говорит»