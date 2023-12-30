До минус 19 градусов обещают сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. В течение суток -11, -13.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -8, -13, местами -14, -19.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -8;

В Кондопоге. Сегеже днем -11;

В Медвежьегорске, Суоярви днем -12;

В Олонце, Сортавале днем -9;

В Пудоже днем -13. // фото «Петрозаводск говорит»