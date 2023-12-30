30 декабря 2023, 08:30
До минус 19 градусов обещают сегодня в Карелии
Местами в субботу может пройти снег
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. В течение суток -11, -13.
В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -8, -13, местами -14, -19.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -8;
В Кондопоге. Сегеже днем -11;
В Медвежьегорске, Суоярви днем -12;
В Олонце, Сортавале днем -9;
В Пудоже днем -13. // фото «Петрозаводск говорит»