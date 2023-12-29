Синоптики рассказали о погоде в последнюю субботу уходящего года

30 декабря в Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой снег, на дорогах гололедица, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -11, -13 в течение суток. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -15, местами при прояснениях -18, -23, днем -8, -13, местами -14, -19.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -13, днем -8;

В Кондопоге ночью -16, днем -11;

В Медвежьегорске ночью -17, днем -12;

В Олонце ночью -14, днем -9;

В Пудоже ночью -17, днем -13;

В Сегеже ночью -15, днем -11;

В Сортавале ночью -14, днем -9;

В Суоярви ночью -16, днем -12. // фото «Петрозаводск говорит»