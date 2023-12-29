Аномальный холод придет в Карелию

Новый год в Карелии начнется с морозов. Аномальные холода прогнозируют с 1 по 5 января. Морозно будет в большинстве районов республики, рассказали в ЕДДС.

По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха ожидается ниже нормы на 10 градусов и более.

Аномально холодно будет и в Петрозаводске.

Ранее стало известно, что 29-30 декабря температура воздуха опустится до минус 25 градусов ночью. В первую пятидневку столбики термометров могут опуститься до минус 30-35 градусов. // фото «Петрозаводск говорит»