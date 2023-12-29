Оттепели не будет, в Карелию приходят сильные морозы

Ожидавшаяся в ближайшие дни оттепель в Карелию не придет. Наоборот, северная периферия циклона обеспечит сильное похолодание 29 и 30 декабря, сообщили в Гидрометцентре республики.

Температура в ближайшие два дня опустится до -15, -20 градусов, а ночью похолодает до -25 градусов.

В Новый год, 31 декабря, с севера станет распространяться холодный арктический антициклон, это приведет к усилению похолодания.

- Предположительно на неделю в большинстве районов Карелии ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10-15 градусов, местами до 20 градусов ниже климатической нормы,

- рассказали синоптики.

Самые холодные ночи ожидаются в первые пять дней нового года. Температура воздуха опустится до -25, -30 градусов, а в некоторых районах б

будет -35 градусов. // фото: freepik.com