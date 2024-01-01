Какие новые законы вступили в силу в России 1 января 2024 года

Текст: Елена Малишевская

В 2023 году Государственная дума России приняла 694 закона: многие из них уже вступили в силу, некоторые изменят нашу жизнь в первые месяцы года наступающего. Мы собрали в одном материале наиболее важные законодательные акты, о которых нужно знать.

МРОТ увеличили

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января проиндексирован на 18,5 процента — до 19 242 рублей. Это примерно на три тысячи рублей больше прежнего. Ожидается, что благодаря новому МРОТ повышение заработной платы коснется около 4,8 миллиона россиян.

От величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования. На размер пенсий и социальных выплат МРОТ не влияет, поскольку они зависят от величины прожиточного минимума. А он, в свою очередь, вырастет с 14 375 до 15 453 рублей.

Материнский капитал и пенсии повысили на уровень инфляции

Семь с половиной процентов – на столько, согласно официальной инфляции, пересчитан размер страховых пенсий неработающих пенсионеров и маткапитала.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличился до 8134,88 рубля, а средний размер страховой пенсии по старости вырос на 1628 рублей и составил 23 405 рублей.

Сумма материнского капитала при рождении первенца составила 631 тысячу рублей, а при рождении второго ребенка — 833,8 тысячи. Тем, кто уже получил маткапитал ранее и потратил часть средств, остаток проиндексируют на те же 7,5 процента.

1 января вступил в силу закон о праве на получение материнского капитала только на детей, имеющих российское гражданство по рождению. Согласно принятой норме, на момент рождения детей родители также должны быть гражданами России.

Родители малышей смогут работать без потери пособия

Госдума приняла закон о сохранении выплат по уходу за ребенком для родителей, которые вышли на работу, не дожидаясь, когда малышу исполнится полтора года. Сумма пособия – 40 процентов средней заработной платы за последние два года.

До сих пор родителям приходилось выбирать – кто-то работает, а кто-то ухаживает за ребенком и полтора года получает пособие. С 1 января выплата сохранится, даже если мама или папа досрочно выйдет на работу.

Также с 1 января родители детей-инвалидов приобрели право получать выплату по уходу за ребенком, даже если они официально трудоустроены.

Кредитные каникулы стали доступнее

С 1 января кредитные каникулы можно взять на любые кредиты и займы. Срок действия - до полугода. Условия для одобрения те же:

- доходы упали больше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом;

- пострадали в чрезвычайной ситуации — при пожаре, наводнении или другом бедствии.

По одному кредиту можно взять отсрочку только один раз. Предельные суммы займов: кредитные карты — 150 тыс. рублей, автокредиты — 1,6 млн рублей, потребительские кредиты — 450 тыс. рублей.

Призывной возраст увеличили до 30 лет

На срочную службу в армию теперь будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27, как это было раньше. Военнообязанные россияне, которым уже исполнилось 27 лет в 2023 году, подлежать призыву не будут — они автоматически зачисляются в запас.

Также Госдума разрешила всем срочникам заключать контракт сразу — без обязательного прохождения трех месяцев срочной службы. Раньше заключать контракт могли только призывники с высшим образованием, остальные должны были сначала отслужить три месяца в армии. Верхний возрастной порог для контрактников отменили. Прежде граждане России могли заключить свой первый контракт с Минобороны до 40 лет, иностранцы — до 30 лет. Принятый закон снял все ограничения.

Школьникам вернули черчение и запретили пользоваться мобильными телефонами

Учащимся школ официально запретили использовать сотовые телефоны на уроках. Доставать их из портфелей дети могут только в экстренных ситуациях: когда возникает угроза жизни учеников и учителей.

В этом же законе, который на днях подписал Владимир Путин, есть еще несколько интересных пунктов. Так, педагогам гарантируется право на уважение их человеческого достоинства и защиту от оскорбления и насилия. Для учеников младших и средних классов введен обязательный урок труда. Возвращено черчение – его основы будут изучать все ученики средних классов, а углубленно этот предмет будут преподавать старшеклассникам из профильных технологических или инженерных классов.

Курильщики за свою дурную привычку будут платить больше

С 1 января вырастет минимальная цена сигарет в России - она составит 129 рублей за пачку. Министерство сельского хозяйства рассчитывает этот показатель ежегодно. В 2022 году он составил 112 рублей, а с марта 2023-го — 119 рублей. И вот очередное повышение сразу на десять рублей.

Такие законы и правовые акты вступят в силу с наступлением нового года. Какие-то из них приятные, какие-то – не очень. Нам остается просто принять информацию к сведению. И постараться, чтобы мысли о будущем не испортили нам праздник. // Фото: freepik.com.