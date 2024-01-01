Ушел из жизни Владимир Ларионов

С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня, 1 января, не стало нашего коллеги, прекрасного фотографа Владимира Ларионова. Об этом на своей странице в соцсети известила его жена Ирина.

«Сегодня, в первый день нового года, покинул земную обитель мой любимый муж, замечательный фотограф, летописец Карелии, Владимир Ларионов...»

В Карелии не было ни одного печатного издания, которое не публиковало бы фоторепортажи и сюжеты Ларионова. Нет, наверное, ни одного фотоальбома о Карелии, который не был бы украшен его фотоработами. Ушел, без преувеличения, великий талант, в фотографиях которого отразилась целая эпоха.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира и горюем вместе со всей Карелией. О дате прощания сообщим дополнительно.