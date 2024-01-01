В Карелии останавливался поезд Деда Мороза

31 декабря на​ железнодорожный вокзал Петрозаводска прибыл специальный железнодорожный состав, на котором Дед Мороз путешествует по стране, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

На перроне передвижную резиденцию Деда Мороза встречали дети и их родители. Вместе с артистами и аниматорами ребята танцевали, отгадывали загадки, участвовали в играх. Зимний волшебник поздравил всех с наступающим Новым годом, научил, как правильно загадывать заветное желание, и обещал сделать так, чтобы мечты исполнились. Волшебная свита во главе с Дедом Морозом поздоровалась с каждым из пришедших на праздник детей.

В этом году новогодний состав пополнил еще один вагон, где разместился кукольный театр, в котором проходят 45-минутные представления с кукольными сказочными героями, спасающими волшебство.

На сказочном поезде, специально подготовленном ОАО «РЖД», Дед Мороз и его волшебная команда преодолели тысячи километров, посетив с праздничной программой большие и малые городов в более чем 60 регионах России.

А завершив большое путешествие, Дед Мороз вернется в свою вотчину, а сказочный поезд отправится на стоянку в Карелию, чтобы все желающие могли посетить его экспозицию на платформе Морозная (станция Хелюля). // Фото: Пресс-служба правительства РК