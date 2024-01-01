Первый месяц года богат праздниками и выходными, поэтому легко «потеряться» не только в днях недели, но и в своих сбережениях. Лунный денежный календарь на январь 2024 года укажет наиболее благоприятные дни для улучшения своего финансового положения. Вы всегда будете в курсе событий, когда можно будет совершать определенные финансовые операции, а когда нельзя.

Благоприятные дни для финансовых операций

Брать в долг: 1, 2, 8, 31 января.

Возвращать долги: 3, 6, 29 января.

Давать в долг: 24 января.

Не давать в долг: 12, 13 января.

Не брать деньги в долг:17, 18, 20 января.

Опасаться необдуманных трат: 10, 15, 26 января.

Пересчитывать деньги: 1, 16, 30 января.

Покупать кошелек: 7, 27, 30 января.

Покупать подарки: 9 января.

Делать крупные покупки:14, 21 января.

Будьте осторожны, опасайтесь мошенников: 19, 25 января.

Первая декада

1 января. Пересчитайте деньги; если есть необходимость, то можно взять деньги в долг.

2 января. Вернуть взятые в долг деньги будет нетрудно.

3 января. Можно отдать долги. Благоприятный день, чтобы оплатить все, что необходимо, и купить нужное.

4 января. Займитесь собой, удачными будут посещение театров, выставок, просмотр фильмов.

5 января. Сходите в магазин, купите себе вещь, о которой давно мечтали.

6 января. Удачный день для возврата долгов.

7 января. Можно покупать кошелек, а также, если есть необходимость, закупите лекарства в домашнюю аптечку, предметы косметики и чистоты. Вы не ошибетесь с выбором.

8 января. Можно брать деньги в долг. Проведение небольших денежных операций не вызовет затруднений.

9 января. Удачными будут покупка подарков друзьям и близким людям.

10 января. Делайте только необходимые покупки.

Вторая декада

11 января. Любые финансовые операции окажутся рискованными. Рекомендуется избегать даже самых мелких трат.

12 января. Не давайте в долг, возврата придется ждать долго.

13 января. Не стоит одалживать кому-либо свои накопления, день рискованный для таких операций.

14 января. Сделанные сегодня покупки приятно порадуют вас.

15 января. Не стремитесь покупать ничего особо ценного и дорогостоящего, покупка не будет в радость.

16 января. Подводите итоги и анализируйте свои источники доходов. Сегодня вы способны увидеть ошибки, приводящие к нехватке денег, и то, как это можно исправить.

17 января. Не оформляйте кредиты, не берите в долг.

18 января. Нельзя давать в долг и занимать деньги. В любом случае возврат денег будет идти с большим трудом и сопровождаться неприятными эмоциями. Хорошо приобретать подарки друзьям и близким людям.

19 января. Будьте осторожны, опасайтесь мошенников, особенно телефонных.

20 января. Не давайте никому деньги в долг. Не берите кредиты или ипотеку. Трудно будет отдавать, и возврат денег растянется на очень длительный срок.

Третья декада

21 января. Хорошо приобретать автомобиль, если давно планировали сделать это.

22 января. Пересчитайте деньги, подведите итоги. Сегодня можно увидеть ошибки, которые приводят к нехватке денег, и то, как это можно исправить.

23 января. Не берите деньги в долг, чтобы не накапливать дополнительно проценты и снизить финансовую нагрузку.

24 января. Можно дать в долг деньги. Можете проявить безвозмездную щедрость, она к вам вернется с прибылью.

25 января. Повышается опасность лишиться денег в результате действий мошенников. Оставайтесь предельно осторожными и не участвуйте в сомнительных схемах.

26 января. Приобретайте необходимое, например, инструменты для работы на даче.

27 января. Благоприятное время для покупки кошелька.

28 января. Можно брать деньги в кредит, планировать покупки.

29 января. Самый лучший день, чтобы отдать долги и потребовать возврат долгов. Совершайте покупки только обдуманно, есть вероятность купить малопригодную для вас вещь.

30 января. Пересчитайте деньги. Сегодня покупка кошелька сулит удачу.

31 января. Можно взять небольшую сумму в долг.