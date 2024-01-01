Неблагоприятные дни и часы в январе 2024 года

В неблагоприятные дни у людей с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими заболеваниями, подверженных влиянию климата и изменений погоды, может ухудшиться самочувствие. Следует принять профилактические меры.

4 января, с 12 до 14 часов.

6 января, с 12 до 14 часов.

7 января, с 12 до 14 часов.

10 января, с 9 до 11 часов.

19 января, с 11 до 13 часов.

25 января, с 10 до 12 часов.

30 января, с 10 до 12 часов. //фото"Петрозаводск говорит"