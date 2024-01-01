01 января 2024, 08:30
Неблагоприятные дни и часы в январе 2024 года
Как и когда погода может ухудшить самочувствие
В неблагоприятные дни у людей с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими заболеваниями, подверженных влиянию климата и изменений погоды, может ухудшиться самочувствие. Следует принять профилактические меры.
4 января, с 12 до 14 часов.
6 января, с 12 до 14 часов.
7 января, с 12 до 14 часов.
10 января, с 9 до 11 часов.
19 января, с 11 до 13 часов.
25 января, с 10 до 12 часов.
30 января, с 10 до 12 часов. //фото"Петрозаводск говорит"