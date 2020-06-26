Автомобиль опрокинул фургон на перекрестке в Кондопоге

Авария с участием фургона и легкового автомобиля произошла на пересечении Октябрьского шоссе и улицы Советов в Кондопоге вечером 25 июня, сообщает dtpptz.ru.

Момент столкновения на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Фургон выезжал на перекресток, двигаясь по шоссе. Легковой автомобиль двигался по улице Советов. От столкновения фургон развернуло, после чего он опрокинулся.

Ранее на этом же перекрестке произошло групповое ДТП с участием лесовоза. Тогда пострадали два человека, в числе которых 16-летняя девочка.