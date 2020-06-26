В прокуратуре рассказали о преступной схеме вывода валюты на Кипр

В прокуратуре Карелии прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию трансграничной преступности. По сообщению ведомства, на криминальном рынке наблюдается спрос на «фирмы–однодневки» и юрлиц, созданных на подставных лиц.

В первом полугодии 2020 года был выявлен ряд фактов оформления юридических лиц на подставных, что впоследствии использовалось для вывода денег за рубеж на счета нерезидентов. Речь идет о сумме свыше 25 миллионов рублей.

Также был зафиксирован незаконный перевод денег на популярный у россиян остров-курорт.

«Установлен факт совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента, зарегистрированного на Кипре, сопряженного с предоставлением заведомо подложных документов, связанных с возвратом заемных денежных средств, эквивалентных сумме более 1,3 млрд. рублей», - говорится в сообщении прокуратуры.