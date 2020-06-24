24 июня 2020, 20:22
Две легковушки врезались в лесовоз в Кондопоге
ДТП в городе бумажников случилось утром 24 июня
Крупная авария произошла утром 24 июня в Кондопоге, на пересечении Октябрьского шоссе и улицы Советов, сообщает портал ДТП ПТЗ.
В 7.55 столкнулись три транспортных средства: две легковушки и лесовоз. Столкновение произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.
«Один из участников ДТП выезжал на перекрёсток, двигаясь по Октябрьскому шоссе. Второй участник ДТП двигался по улице Советов. После столкновения (передним правым - передним левым крыльями) автомобили развернуло и отбросило на стоящий перед перекрёстком лесовоз»,
- сообщает сайт.
Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.
О пострадавших не сообщается, транспортные средства получили механические повреждения.