Бдительный сегежанин отобрал ключи от машины у пьяного водителя

Житель Карелии смог предотвратить возможное дорожное преступление, проявив инициативу, сообщает ГИБДД Карелии.

23 июня житель Сегежского района обратил внимание, что на 757 км автодороги "Санкт-Петербург-Мурманск", возле заправки находится водитель, по внешним признакам – пьяный.

Тогда мужчина отобрал ключи у водителя и позвонил в полицию.

«Прибывшим на место нарядом ДПС, установлено, что водитель, житель п. Идель Сегежского района, управлял автомобилем ВАЗ 2112 в состоянии опьянения, не имея права управления транспортными средствами. Автомобиль перемещен на спецстоянку. Составлен административный материал по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ. Водителя ждет административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей»,

- сообщают в ГИБДД.

Решение примет суд.