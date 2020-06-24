Пьяный водитель уазика ночью врезался в дерево

Авария с нетрезвым водителем произошла ночью на 15 километре автодороги «Спасская губа – Вохтозеро» в Кондопожском районе, сообщает ГИБДД Карелии.

В 02.20 ночи 23-летний водитель, пьяный, без прав, за рулем автомобиля «УАЗ» не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в дерево.

Молодой человек был травмирован, ему потребовалась медицинская помощь.

Также, напомним, вчера крупное ДТП произошло в Сортавальском районе, где также водитель без прав сбил велосипедиста. Последний госпитализирован.