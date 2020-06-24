Житель Лахденпохского района нашел в лесу взрывчатку и принес домой

Лахденпохский районный суд осудил жителя района за незаконное приобретение и хранение взрывчатого устройства, пишет сайт суда.

Как выяснилось в ходе заседания, мужчина целый месяц бродил по лесу и нашел взрывное устройство промышленного производства пригодное к применению. Лучшим вариантом мужчина счел тот, чтобы принести его домой и хранить там без определенных целей. Там взрывчатку и обнаружили полицейские.

«В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном. Действия виновного квалифицированны по ч.1 ст.222.1 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 6 месяцев и возложением исполнения определенных обязанностей. Взрывное устройство передано в ОМВД России по Лахденпохскому району Республики Карелия»,

- сообщает суд.

Приговор в законную силу не вступил.