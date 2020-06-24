В Пудоже сегодня сгорел дом

24 июня утром в Пудоже на улице Ленина загорелся частный одноквартирный бревенчатый дом, сообщает паблик Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району.

Пожарные части №50 по охране Пудожа узнали о пожаре в 9.41, был незамедлительно направлен дежурный караул. Спасатели, прибывшие на место, увидели горение крыши и обнаружили угрозу распространения пожара не только на всю площадь дома, но и на рядом стоящие постройки. Хозяин дома, к счастью, в этот момент уже находился на улице.

«Личным составом было создано несколько звеньев газодымозащитной службы, произведена разборка и проливка конструкций здания, автоцистерны установлены на пожарный гидрант, через некоторый промежуток времени пожар был ликвидирован»,

- сообщают пожарные.