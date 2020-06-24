24 июня 2020, 12:57
Происшествия

Полиция Петрозаводска просит опознать мужчину

Продолжается розыск подозреваемого в краже

Полиция Петрозаводска продолжает розыск мужчины, который может быть причастен к преступлению, сообщает МВД Карелии.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску продолжают устанавливать личность мужчины, который, возможно, причастен к совершению кражи»,

- сообщает МВД.

 

Информацию о разыскиваемом просят сообщать по телефонам:  +7-960-213-88-74,  +7-921-627-14-92.

Конфиденциальность гарантируется.

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Розыск
Кража
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Петрозаводск
Карелия