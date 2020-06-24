24 июня 2020, 12:57
Полиция Петрозаводска просит опознать мужчину
Продолжается розыск подозреваемого в краже
Полиция Петрозаводска продолжает розыск мужчины, который может быть причастен к преступлению, сообщает МВД Карелии.
«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску продолжают устанавливать личность мужчины, который, возможно, причастен к совершению кражи»,
- сообщает МВД.
Информацию о разыскиваемом просят сообщать по телефонам: +7-960-213-88-74, +7-921-627-14-92.
Конфиденциальность гарантируется.