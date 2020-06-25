25 июня 2020, 10:23
В аварии с лесовозом в Кондопоге пострадал подросток
«Лада Ларгус», «Хендай Гетц» и лесовоз столкнулись утром 24 июня на перекрестке неравнозначных дорог
В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности групповой аварии в Кондопоге на перекрестке улицы Советов и Октябрьского шоссе. Напомним, утром 24 июня на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулись две легковушки и лесовоз.
По сообщению дорожной полиции, 44-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не уступил дорогу имевшей преимущество в движении машине «Хендай Гетц».
После столкновения оба автомобиля наехали на остановившийся перед перекрестком лесовоз «Мерседес» с прицепом.
В ДТП пострадали 29-летняя водитель автомобиля «Хендай» и 16-летняя пассажирка «Лады». Несовершеннолетнюю госпитализировали в ЦРБ Кондопоги.
Фото: Госавтоинспекция Карелии