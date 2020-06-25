В аварии с лесовозом в Кондопоге пострадал подросток

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности групповой аварии в Кондопоге на перекрестке улицы Советов и Октябрьского шоссе. Напомним, утром 24 июня на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулись две легковушки и лесовоз.

По сообщению дорожной полиции, 44-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не уступил дорогу имевшей преимущество в движении машине «Хендай Гетц».

После столкновения оба автомобиля наехали на остановившийся перед перекрестком лесовоз «Мерседес» с прицепом.

В ДТП пострадали 29-летняя водитель автомобиля «Хендай» и 16-летняя пассажирка «Лады». Несовершеннолетнюю госпитализировали в ЦРБ Кондопоги.

Фото: Госавтоинспекция Карелии