7 февраля: главные видео, фото и новости дня

— Два новых детских сада построят на Кукковке в Петрозаводске. Дошкольные учреждения по 150 мест будут возведены на улицах Генерала Судакова и Энтузиастов в карельской столице.

— Автомобиль сбил 15-летнего подростка в Петрозаводске. Авария с участием пешехода произошла на улице Чкалова в карельской столице.

— Петрозаводчанин разбил автомобиль, желая познакомиться с чужой женой. Драматическая история произошла возле одного из городских магазинов.

— Житель Карелии поймал в объектив северное сияние. Костомукшане наблюдали необычное природное явление на этой неделе.

— Обязанности задержанного Кайдалова будет исполнять его заместитель. Дмитрий Кондрашин назначен исполняющим обязанности министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

— Подозреваемого во взятке Кайдалова госпитализировали в БСМП. Под конвоем бывшего главу Минтранса Карелии доставили в кардиологическое отделение.

— В Карелии директор фирмы украл 46,5 млн рублей и потратил в казино. Директор частной организации за четыре года похитил особо крупную сумму у другой компании, но потом вернул ее.

— В Петрозаводске новые троллейбусы смогут ездить без проводов. Двадцать новых троллейбусов предполагается приобрести в рамках федеральной программы.