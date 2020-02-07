МВД после задержания Кайдалова запустило опрос о борьбе с коррупцией

На сайте республиканского МВД спустя сутки после появления информации о задержании бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова по подозрению в получении взятки запущен опрос, предлагающий всем желающим оценить эффективность борьбы с коррупцией.

«Опрос проводится в целях определения мнения об эффективности деятельности подразделений, всестороннего анализа комплекса проводимых антикоррупционных мероприятий»,

- говорится в сообщении ведомства.

Участникам предлагается ответить на 11 вопросов. Например, поставить оценку подразделению МВД по профилактике коррупционных нарушений. Также предлагается оценить качество работы участковых, работы полиции района, а заодно оценить деятельность МВД по противодействию идеологии терроризма.

Напомним, Кайдалов был задержан днем 6 февраля в торговом центре на Мерецкова. Его подозревают в коррупции, связанной с аэропортом «Петрозаводск». Глава Карелии уволил его с должности министра.