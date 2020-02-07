Карельскому обществу пчеловодов исполняется 19 лет

Роль мёда и продуктов пчеловодства для здоровья человека огромна. Это природный источник биологически активных веществ, витаминов, микроэлементов, помогающий организму не болеть и не стареть. Но это только в том случае, если употреблять качественный и натуральный мёд.

«Карельское общество пчеловодов гордится своим мёдом. В особенности - карельским мёдом, об уникальных целебных свойствах которого уже многие знают не понаслышке. За эти годы организовано несколько собственных пасек в Карелии, объединены опытные и хорошо зарекомендовавшие себя пчеловоды Карелии, качество мёда которых проверено годами. Организовано собственное фасовочные производство. Более 15 лет мёд фасуется только вручную, без прогрева. Принципиально не приемлется более выгодная промышленная фасовка, тем самым сохраняется биологическая активность меда».

- сказал Вадим Грибанов.





Понимая значимость для здоровья гречишного, акациевого, липового и других южных сортов мёда, которые невозможно собрать в Карелии, Карельское общество пчеловодов сотрудничает с пасечными хозяйствами в экологически чистых уголках России. Более 10 лет работая с ними, Общество пчеловодов поставляет мёд своим клиентам напрямую с пасек, гарантируя 100-процентную его натуральность.



Карельское общество пчеловодов имеет собственную, зарегистрированную торговую марку – «НАШ МЁД». Увидев в магазине баночку мёда с такой наклейкой, можно быть уверенным – перед вами «живой мёд» с пасек «Карельского общества пчеловодов».





Ну а кто не просто любит хороший мёд, а хочет узнать, как правильно использовать его и другие продукты пчеловодства во благо своему здоровью, хорошо знают фирменные магазины и отделы с вывесками «Карельское общество пчеловодов», которые открыты для всех практически в каждом районе города. Здесь вам дадут попробовать и расскажут более чем о 20-ти сортах мёда и всех продуктах пчеловодства.

«Нам 19 лет и нам есть чем гордиться, потому что у нас есть вы – наши постоянные покупатели! Спасибо вам! И в честь нашего 19-летия 9 по 14 февраля мы дарим скидку 19% на карельский мёд»

- порадовал Вадим Грибанов.

Карельское общество пчеловодов ежегодно проводит курсы «Пчеловодство в Карелии». За эти годы выучились около двухсот человек, они снабжены пчелами и необходимым инвентарем. Для одних это стало семейным хобби, для других – занятием на пенсии, а для кого-то – финансовой опорой.

Всех, кто хочет или думает заняться пчеловодством, Карельское общество пчеловодов приглашает 15 февраля на организационное собрание курсов по пчеловодству (запись по т.73-33-46).

Адреса специализированных магазинов:

«НАШ МЁД» Чапаева, 44,

«Медовый дом» Первомайский, 32;

«Ярмарка мёда» Невского,63,

в отделах торговых центров «Добрыня», «Десяточка» и павильоне «Наш Мёд» на Березовой аллее, а также в г. Кондопоге - «Дом мёда» Пролетарская, 37»

На правах рекламы.