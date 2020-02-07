В Петрозаводске новые троллейбусы смогут ездить без проводов

Администрация Петрозаводска в начале февраля отправит заявку в Москву на приобретение двадцати троллейбусов для столицы Карелии в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Об этом на заседании комитета по налогам рассказал заместитель министра дорожного хозяйства Карелии Виталий Спиридонов, пишет сайт «Республика».

Общая стоимость троллейбусов превышает полмиллиарда рублей.

Предполагается, что три четверти из них будут на традиционной тяге, а четверть будет обладать возможностью автономного хода.

«В феврале поступят все заявки из регионов. В конце месяца их рассмотрят и проведут ранжировку заявок»,

– рассказал замминистра.