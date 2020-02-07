Петрозаводчанин разбил автомобиль, желая познакомиться с чужой женой

37-летняя петрозаводчанка обратилась в полицию по поводу значительного повреждения ее автомобиля, сообщает МВД Карелии.

Выяснилось, что испортил автомобиль страстный и нетрезвый 28-летний незнакомец.

«Семейная пара припарковала неподалеку от магазина свой автомобиль. Когда они вышли из магазина, то увидели, что у машины их ожидает незнакомец.

Тот стал проявлять настойчивость в попытках познакомиться с женщиной, несмотря на то, что рядом находился ее муж. В результате, когда семейная пара все-таки смогла сесть в свою машину, молодой человек встал перед авто и выломал решетку радиатора, а следом несколько раз ударил по кузову рукой.

Потом он отвлекся на проезжающий мимо транспорт и супруги смогли выехать с парковки. После чего обратились в полицию», - сообщают полицейские.

Когда полицейские разыскали подозреваемого, тот не смог назвать мотив своих действий, сославшись на состояние сильного опьянения в момент совершения преступления. Ущерб обещал возместить.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.