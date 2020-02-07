07 февраля 2020, 08:51
Происшествия

Найдена молодая женщина, четверо суток не выходившая с родными связь

Полиция завершила розыск пропавшей петрозаводчанки, криминальной составляющей в исчезновении нет

Полиция Петрозаводска завершила розыск сорокалетней горожанки, которая со 2 февраля не выходила с родными на связь, сообщает пресс-центр МВД.

Ориентировка была разослана 5 февраля, а 6 февраля женщина нашлась.

Сообщается, что криминальной составляющей в ее исчезновении нет.  

Напоминаем также, что со вчерашнего дня ведется поиск Зарины Исроиловой, 2005 года рождения. Девочка 1 февраля в 18:00 часов ушла из дома по улице Балтийская. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

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Карелия
Петрозаводск