Найдена молодая женщина, четверо суток не выходившая с родными связь

Полиция Петрозаводска завершила розыск сорокалетней горожанки, которая со 2 февраля не выходила с родными на связь, сообщает пресс-центр МВД.

Ориентировка была разослана 5 февраля, а 6 февраля женщина нашлась.

Сообщается, что криминальной составляющей в ее исчезновении нет.

Напоминаем также, что со вчерашнего дня ведется поиск Зарины Исроиловой, 2005 года рождения. Девочка 1 февраля в 18:00 часов ушла из дома по улице Балтийская. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно.