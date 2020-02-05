05 февраля 2020, 21:55
Общество

5 февраля: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Труп женщины обнаружили в квартире в Карелии. Покойная перестала отвечать на звонки в дверь: пожарные попали в ее квартиру через окно.

Петрозаводчане вновь преобразились в героев известных картин. Четырнадцать новых образов появилось в рамках необычного художественного проекта «Искусство во мне».

Оберег от коронавируса продается в Карелии за пять тысяч рублей. Чудо-амулет уничтожает инфекцию 2019-nCoV, заявил владелец металлической подвески на популярном сайте объявлений.

В Карелии простились с рабочим, погибшим при обрушении СКК. Сварщик Матвей Кучеров был похоронен в селе Деревянное под Петрозаводском.

Подростков, устроивших погромы в Костомукше, отправят в СИЗО. Один из виновников бесчинств в торговых центрах города горняков не достиг возраста наступления уголовной ответственности.

В центре Петрозаводска открылся еще один каток. Петрозаводчане и гости карельской столицы могут покататься на коньках на площади Кирова и на стадионе «Юность».

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