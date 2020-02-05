5 февраля: главные видео, фото и новости дня

— Труп женщины обнаружили в квартире в Карелии. Покойная перестала отвечать на звонки в дверь: пожарные попали в ее квартиру через окно.

— Петрозаводчане вновь преобразились в героев известных картин. Четырнадцать новых образов появилось в рамках необычного художественного проекта «Искусство во мне».

— Оберег от коронавируса продается в Карелии за пять тысяч рублей. Чудо-амулет уничтожает инфекцию 2019-nCoV, заявил владелец металлической подвески на популярном сайте объявлений.

— В Карелии простились с рабочим, погибшим при обрушении СКК. Сварщик Матвей Кучеров был похоронен в селе Деревянное под Петрозаводском.

— Подростков, устроивших погромы в Костомукше, отправят в СИЗО. Один из виновников бесчинств в торговых центрах города горняков не достиг возраста наступления уголовной ответственности.

— В центре Петрозаводска открылся еще один каток. Петрозаводчане и гости карельской столицы могут покататься на коньках на площади Кирова и на стадионе «Юность».