В центре Петрозаводска открылся еще один каток

На стадионе «Юность» в карельской столице заработал каток. Об этом сообщает паблик «Петрозаводск спортивный».

На каток можно прийти со своими коньками, так и взять их напрокат. Пункт проката работает с понедельника по пятницу с 14 до 20 часов, по выходным и в праздничные дни с 11 до 20 часов. Стоимость проката варьируется в зависимости от размера ноги.

Также горожане и гости могут покататься на коньках на мобильном катке на площади Кирова. В группе Центра спортивной подготовки сообщалось, что в будние дни каток открыт с 12:00 до 22:00 (технологический перерыв с 15:00 до 16:00), в выходные с 10:00 до 22:00 (технологический перерыв с 16:00 до 17:00).

Напомним, 28 декабря в центре Петрозаводска открылся первый мобильный каток в Карелии. Он был приобретен региональными властями за 18 миллионов рублей. Как сказали на торжественном открытии, здесь одновременно могут кататься до ста человек.