«Гелендваген» грубо нарушил ПДД на Древлянке

Видеорегистратор петрозаводчанина запечатлел грубое нарушение правил дорожного движения водителем «Мерседеса» на Лесном проспекте в карельской столице. Видео опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по дате на видеозаписи, инцидент произошел 4 февраля в 13:11. Поток машин в два ряда медленно движется в сторону Древлянки. В это время «Гелендваген» движется слева третьим рядом. Не доезжая до разворота, автомобиль заезжает колесами на разделительный газон, движется по нему несколько метров до леерного ограждения, после чего выезжает на полосу встречного движения и сворачивает направо в сторону многоэтажных домов.

За выезд на встречную полосу водителей штрафуют по целому ряду статей. Наказание зависит от конкретных обстоятельств, при которых совершено правонарушение. В зависимости от опасности и грубости нарушения, штраф составит от 1000 рублей до лишения прав на год.