В Минздраве прокомментировали информацию о вспышке менингита в Карелии

Информация о возможной вспышке менингита в карельском поселке появилась в соцсетях позавчера. По словам автора поста, на прошлой неделе трое маленьких жителя поселка Ихала были госпитализированы с подозрением на опасное заболевание.

«Говорят, что из посёлка Ихала за минувшую неделю троих детей увезли в больницу с подозрением на менингит. Некоторые жители поселка считают, что ситуация замалчивается и делается это умышленно. Детей отправляют в больницу города Питкяранта. Родители находятся в очень тревожном состоянии, поскольку не понимают, что на самом деле происходит и не получают информации из достоверных источников. Одна из родительниц в порыве отчаяния сегодня очень настойчиво попросила эти слухи осветить в группе, поскольку других способов хоть как-то обратить внимание на возникшую в поселке нездоровую ситуацию она не видит»,

- сообщил автор группы «Лахденпохья - навсегда».

В Минздраве опровергли информацию о вспышке менингита. Как сообщил представитель ведомства корреспонденту портала «Петрозаводск говорит», заболеваемость носит единичный характер: один ребенок был вертолетом госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу из Питкярантской ЦРБ. Сотрудники Минздрава успокоили жителей Карелии: ни о какой вспышке речи не идет.

Напомним, в столице Карелии вспышка менингита была зафиксирована осенью 2018-го года. Тогда в детсадах и школах Петрозаводска 52 ребенка заболели серозным менингитом и внебольничной пневмонией. В 13 детских садах и 16 школах Петрозаводска был введен карантин.