Пенсионерка потеряла сознание дома: квартиру пришлось вскрывать

Спасатели пришли на выручку двум пожилым жительницам Олонца в один день.

3 февраля в доме на улице Ленина, женщина, 1933 года рождения оказалась заблокирована в своей квартире. По словам социальных работников, пенсионерка потеряла сознание, открыть дверь не может.

Тогда сотрудники пожарной охраны Олонецкого района при помощи шанцевого инструмента вскрыли дверь, не повредив ее. Пенсионерку передали работникам социальной службы и вызвали скорую помощь. Об этом сообщает паблик «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

Другой случай произошел в доме на улице Карла Маркса. В квартире пенсионерки сломался замок, женщина, 1940 года рождения, стала заложницей в собственном жилье. Спасатели проникли в окно квартиры на третьем этаже по лестнице и при помощи инструмента открыли дверь.

Фото: vk.com