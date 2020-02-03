Новый урологический комплекс для дробления камней запустили в Карелии
Новый универсальный урологический комплекс для дистанционной литотрипсии, диагностики и урологических вмешательств ввели в эксплуатацию в Республиканской больнице им. Баранова в Петрозаводске. О новой технике стоимостью 35,4 млн рублей на своей странице в соцсети рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
«В составе комплекса – генератор ударной волны, многофункциональный рентгенпрозрачный стол, цифровая рентгеновская система (С-дуга) для локализации камней и диагностики и УЗИ-система для тех же целей»,
- написал глава ведомства.
Оборудование предназначено для удаления камней из мочевого пузыря, мочеточников и желчного пузыря.
«Особенность новой техники – двойное наведение на камень рентгеном и аппаратом УЗИ, что позволяет специалистам действовать очень точно, избегая повреждения тканей и костей»,
- добавил министр.
С помощью нового комплекса литотрипсия была выполнена первым пяти больным, страдающим мочекаменной болезнью.
Фото: vk.com