Заманчивая вакансия открылась в администрации Петрозаводска

Вакантная должность специалиста в области дорожного хозяйства открыта в администрации Петрозаводска. Специалист должен будет организовывать работы по ремонту дорог в карельской столице и контролировать их качество.

«Требуется сотрудник с высшим профильным образованием по направлению «Строительство автомобильных дорог» или смежным с ним. Приветствуется опыт работы и знание сметного дела»,

- сообщает пресс-служба мэрии.

Желающие получить работу могут направлять резюме до 1 апреля на электронный адрес: andrey.bekelev@petrozavodsk-mo.ru