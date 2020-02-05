Снегоуборочная техника в Петрозаводске готовится к удару стихии

В мэрии карельской столицы рассказали о работе дорожников по снегоочистке улиц. ООО «ТехРент» осуществляет круглосуточное содержание улично-дорожной сети Петрозаводска.

«Организованы работы по патрульной снегоочистке. Это подразумевает, что техника работает постоянно, не позволяя образовываться накатам»,

- сообщает пресс-служба администрации столицы Карелии. Также сообщается, что подрядчик убирает снег, сдвигает снежные валы, борется со скользкостью. На улицы города выходит в среднем около 30 единиц техники.

В мэрии сообщили, что подрядчик готовится к прогнозируемым на ночь и утро четверга осадкам. Помимо уборки и борьбы с наледью, организуется вывоз снега с пешеходных переходов, перекрестков, остановок, дорог с высокой интенсивностью движения.

Фото: пресс-служба городской администрации