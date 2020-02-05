Снегопад обрушится на Карелию

Неблагоприятные погодные условия на территории Карелии прогнозируются ночью и утром 6 февраля. По южным районам республики ожидается местами сильный снег.

По сообщению республиканского МЧС, под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В ведомстве отмечают, что существует вероятность возникновения ЧС на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений линий электропередач.

Также в министерстве напомнили телефоны на случай ЧС: с мобильного 112, в случае пожара с мобильного - 101, со стационарного телефона 01, телефон доверия - 8(8142)79-99-99.