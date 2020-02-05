Масштабный сбой произошел в работе сервисов «Яндекса»

Многие пользователи сегодня столкнулись с неполадками в работе сервисов «Яндекса» и проблемой с доступом в почту. В частности, перебои возникли с сервисами «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Музыка».

По сообщению «Лента.ру», больше всего пользователей, столкнувшихся с неполадками, находилось в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Пик масштабного сбоя пришелся на 16:34.

Специалисты работают над устранением сбоя.