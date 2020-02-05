Мужчина, угрожавший следователю убийством, получил штраф

В Сегеже 32-летнему мужчине назначен судебный штраф за то, что он угрожал сотруднику полиции убийством, сообщает карельский следком.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, используя мобильный телефон имеющий доступ к сети Интернет, через социальную сеть вступил в диалог с сотрудником полиции, разместив в адрес ее подчиненной угрозы убийства и причинением вреда здоровью, в связи с производством предварительного расследования.

«Учитывая, что обвиняемый впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, признал свою вину, принял меры к заглаживанию причиненного потерпевшей вреда, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, судом уголовное дело прекращено, мужчине назначен штраф в размере 5 тысяч рублей», – говорится в сообщении СУСК по РК.