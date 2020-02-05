05 февраля 2020, 08:37
Культура

Петрозаводчане вновь преобразились в героев известных картин

Четырнадцать новых образов появилось в рамках необычного художественного проекта «Искусство во мне»
 

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