05 февраля 2020, 08:37 Культура Петрозаводчане вновь преобразились в героев известных картин Четырнадцать новых образов появилось в рамках необычного художественного проекта «Искусство во мне» Ранее в этом сюжете: Портрет петрозаводчанки войдет в сборник шедевров мировой живописи Культура 2,673 Комментарии подробнее... Более сотни петрозаводчан превратились в героев живописных шедевров Культура 3,027 Комментарии подробнее... 7 новых образов: петрозаводчанки преобразились до неузнаваемости Культура 2,836 Комментарии подробнее... Новые преображения петрозаводчанок: выбираем лучший образ Культура 1,761 Комментарии подробнее... Как петрозаводчанин с помощью зубной пасты превратился в Дягилева Культура 7,362 Комментарии подробнее... Как петрозаводчанки на берегу Онежского озера оказались в 19 веке Общество 1,609 Комментарии подробнее... Слезы, страсти, любовь. Зачем петрозаводчане меняют свою внешность? Культура 7,765 Комментарии подробнее... 12 преображений зимы. Петрозаводчане, изменившиеся до неузнаваемости Общество 3,312 Комментарии подробнее... Готовые на любой кипиш. Новые перевоплощения петрозаводчанок Общество 1,796 Комментарии подробнее... Игра в четыре руки, или Сюрреализм по-петрозаводски Культура 1,518 Комментарии подробнее... Новые чудесные преображения петрозаводчанок: выбираем лучший образ! Общество 5,175 Комментарии подробнее... Известные картины ожили в Петрозаводске Культура 3,114 Комментарии подробнее... Обсудить просмотр 162105 Метки: искусствоискусство во мнеПреображениеживописьфотографияКарелияПетрозаводск View the discussion thread.