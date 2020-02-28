28 февраля 2020, 21:55
Общество

28 февраля: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Запах дыма переполошил жильцов многоквартирного дома в Петрозаводске. Мусор загорелся в Петрозаводске и Сегеже 27 февраля.

Тромбонист с мировым именем рассказал, за что любит Петрозаводск. Элиас Файнгерш о фестивале Вадима Холоденко, Гамлете, музыкальных инструментах и поиске себя.

Пьяный дачник напугал электромонтеров ружьем. Мужчина направил оружие в сторону работников, угрожая им убийством: виновного осудили условно.

Хор спел песню о Карелии в московском метро. В столице стартовал цикл мероприятий, связанных с празднованием столетнего юбилея республики.

Женщина разбилась насмерть в Петрозаводске, выпав из окна многоэтажки. Трагедия произошла 28 февраля в микрорайоне Ключевая: в произошедшем разбираются сотрудники полиции.

Выходные: Огненное шоу, Масленица, лыжи и театральная премьера. Обзор самых заметных событий уик-энда.

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