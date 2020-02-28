Петрозаводчан зовут на арт-терапевтические тренинги

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 1» открыл цикл арт-терапевтических тренингов. Первое занятие цикла, автором которого стала психолог Арина Кушнерук, прошло на этой неделе, сообщает пресс-служба праивтельства республики.

В марте занятия будут проводиться раз в неделю, по средам, в филиале поликлиники на Лесном проспекте, 40, в кабинете 300.

В «Арт-терапии» могут принять участие все желающие. Вход на занятия свободный.

Арт-терапия - творческая деятельность, которая помогает преодолевать переживания, психологические травмы, повышать самооценку, гармонизировать эмоциональный фон, способствовать развитию мелкой моторики и стимуляции мозговой активности.

Фото: samorealisazia.ru