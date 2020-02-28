В Петрозаводске станция переливания крови нуждается в донорах

Республиканская станция переливания крови нуждается в донорах группы AB (IV) Rh(-). Как сообщили в организации, вводится временное ограничение в приеме доноров О( I) Rh(+). Также есть временные ограничения для доноров «Прима» групп крови O (I), В (III) Rh, AB (IV). Кроме того станция временно не принимает доноров с Kell + антигеном. Забор плазмы также временно приостановлен.

Доноры из районов Карелии при каждом обращении должны предоставлять эпидсправку, зарегистрированную у терапевта по месту жительства. Срок годности такой справки - 3 дня со дня получения.

Сдать кровь доноры могут с понедельника по пятницу с 8 до 13 часов на улице Пирогова, 4-а.