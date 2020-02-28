28 февраля 2020, 19:35
Солнце помешает жителям Карелии смотреть телевизор и слушать радио
До 16 марта из-за солнечной интерференции у телезрителей республики могут пропадать программы
В связи с началом весенней солнечной интерференции в Карелии возможно ухудшение качества теле- и радиовещания.
В ближайшие недели в телевизорах жителей республики могут возникать помехи и шумы. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне выстраиваются на одной линии. В пик солнечной интерференции телепрограммы могут пропадать полностью, но на короткое время от 5 до 20 минут.
По сообщению правительства республики, российская телевизионная и радиовещательная сеть готовится к интерференции и минимизирует влияние на работу ретрансляторов. Поэтому большинство пользователей цифрового эфирного телевидения, скорее всего, не заметят неудобств.
Солнечная интерференция будет наблюдаться в регионе до 16 марта.