Террористы захватили заложников в ТЦ: учения прошли в Петрозаводске

Террористическую угрозу ликвидировали в ходе учений в Петрозаводске. По легенде, злоумышленники взяли в заложники посетителей в кинотеатре «Мираж-Синема» в «Тетрисе». Террористы также выдвинули требования к органам власти. В ходе контроперации «террористы» были нейтрализованы, удерживаемые ими заложники освобождены, сообщили в пресс-службе УФСБ по РК.

«Основной целью учения являлось совершенствование взаимодействия оперативного территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления при возникновении террористических угроз на территории Республики Карелия, а также проверка координации действий субъектов антитеррористической деятельности при проведении контртеррористической операции (КТО)»,

- сообщили в УФСБ.

Отмечается, что, по оценке руководства оперативного штаба, поставленные в рамках учения задачи были выполнены в полном объеме.