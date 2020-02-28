Водитель получил штраф, попав в кадр видеорегистратора попутной машины

Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

«18 февраля 2020 года в 10.05 на Первомайском проспекте водитель автомобиля «Фольксваген Поло» совершил проезд на запрещающий сигнал светофора. Видеорегистратор очевидца запечатлел момент нарушения»,