28 февраля 2020, 17:53
Водитель получил штраф, попав в кадр видеорегистратора попутной машины
«Фольксваген Поло» проехал на Первомайском проспекте в Петрозаводске на красный сигнал светофора
Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.
«18 февраля 2020 года в 10.05 на Первомайском проспекте водитель автомобиля «Фольксваген Поло» совершил проезд на запрещающий сигнал светофора. Видеорегистратор очевидца запечатлел момент нарушения»,
– говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили личность нарушителя. 60-летний водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ.
Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте ПДД.