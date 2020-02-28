28 февраля 2020, 17:53
Общество

Водитель получил штраф, попав в кадр видеорегистратора попутной машины

«Фольксваген Поло» проехал на Первомайском проспекте в Петрозаводске на красный сигнал светофора

Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

«18 февраля 2020 года в 10.05 на Первомайском проспекте водитель автомобиля «Фольксваген Поло» совершил проезд на запрещающий сигнал светофора. Видеорегистратор очевидца запечатлел момент нарушения»,

– говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили личность нарушителя. 60-летний водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ.

Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте ПДД. 

 

Обсудить
просмотр
163629
Метки: 
нарушение ПДД
штраф
Госавтоинспекция Петрозаводска
Петрозаводск
новости петрозаводска