Капитальный ремонт Онежской набережной запланирован в Петрозаводске

Онежскую набережную в Петрозаводске капитально отремонтируют. В ближайшее время подрядчик ООО «Инженерный центр» разработает проектно-сметную документацию. Стоимость работ более 2,5 млн рублей, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

До 30 мая специалисты проведут водолазные обследования, технические шуфления на береговой части, соберут гидротехнические данные объекта и составят отчёт по итогам изыскания. В 2010 году ураганный ветер вызвал шторм, повлекший разрушения бетонной подпорной стены. С тех пор волны вымывают из неё песок, и временные меры по ремонту для восстановления не подходят.

Проектно-сметную документацию по ремонту, в том числе спускных лестниц и подходов к воде в створах проспекта Ленина, улиц Свердлова и Германа Титова, а также в районах ротонды и Петровского сквера, подрядчик подготовит к 30 октября. После её получения станет понятна, стоимость капитального ремонта, на который будут изыскиваться средства в дальнейшем.

Помимо этого, готовится проектная документация на ремонт декоративной части набережной к 100-летию Республики Карелия. Его планируется выполнить уже в этом году. Мероприятия предполагают ремонт всех подпорных стенок, лестниц, подходов к Дворцу торжественных церемоний, к скульптурам и памятникам.