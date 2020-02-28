Судно «Виктор Воротыло» спустили на воду в Петрозаводске

Сегодня на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе спустили на воду еще один рабочий катер с гибридной пропульсивной установкой «Виктор Воротыло». Это уже второе подобное судно, сошедшее со стапелей завода. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Особенность подобных катеров - усовершенствованная главная энергетическая установка, которая позволяет оптимально использовать судовые двигатели. Такие катера предназначены для обследования судоходных путей, доставки экипажей, осмотра и экологического мониторинга акваторий, участия в спасательных операциях и лоцманского сопровождения.

По словам губернатора, карельский завод первым в истории российского коммерческого судостроения наладил производство таких катеров.

«Виктор Воротыло» построен по заказу госпредприятия «Росморпорт» и в ближайшее время отправится к месту приписки - в порт Ванино в Хабаровском крае. Сейчас на заводе идет сборка еще трех судов: двух самоходных грунтоотвозных шаланд и буксира.

Как напомнил Артур Парфенчиков, реконструкция и техническое перевооружение Онежского судостроительно-судоремонтного завода - один из важнейших инвестпроектов, курируемых государственной комиссией по подготовке к 100-летию республики.