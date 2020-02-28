Управляющую компанию заставили погасить долг перед сантехником

Сотрудник управляющей компании пожаловался в прокуратуру Петрозаводска на нарушение своих трудовых прав. Оказалось, что рабочие отношения не были закреплены на бумаге, но держались лишь на крепком слове. Вдобавок, работодатель не спешил гасить образовавшийся долг перед сантехником.

Прокуратура провела проверку, нарушения подтвердились, как и то, что мужчина действительно работал в организации с апреля по июнь 2019 года. Надзорный орган внес руководству управляющей организации представление об устранении требований закона.

По сообщению ведомства, работнику сделали перерасчет зарплаты и выплатили задолженность в размере 15 тысяч рублей. Сотрудника управляющей компании, допустившего нарушение, привлекли к дисциплинарной ответственности.