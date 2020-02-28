Водитель устроил дрифт средь бела дня в центре Петрозаводска

Сегодня в 15:41 на Комсомольском проспекте в Петрозаводске один из водителей устроил затяжной дрифт. Эпизод попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на проспект и едет по мосту через Лососинку, дрифтуя в разные стороны. Рядом с этим автомобилем долгое время не было других машин, поэтому автомобилисту удалось продвинуться таким образом довольно далеко.

К счастью, под колеса лихача никто не попал, не случилось и ДТП.