Стало известно, где легче в Карелии получить землю многодетным семьям 

Выделение бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в Карелии давно превратилось в серьезную проблему. Депутаты ЗС РК регулярно поднимают эту проблему, но до сих ситуация принципиально не изменилась. На днях в карельском парламенте появились данные о том, сколько и в каких районах республики в 2019 году было выделено земельных участков для многодетных семей.

По информации на начало 2020 года, в очереди на получение бесплатных участков для ИЖС стоит 3676 многодетных семей, из которых 2375 семей из Петрозаводска. Для сравнения, в 2018 году 3175 семей ждали земельного участка под жилищное строительство.

Всего в 2019 году в Карелии многодетным семьям было предоставлено 248 земельных участков. Это даже меньше, чем в 2018 году, когда под жилищную застройку землю получили 295 многодетных семей.

В 2019 году больше всего участков под ИЖС было выделено в Прионежском районе, где 60 семей получили землю под застройку. Второе месте разделили Олонецкий и Сортавальский районы. В каждом из этих районов было предоставлено 34 участка. Администрация Костомукши предоставила 25 земельных участков под индивидуальное строительство.

Петрозаводск выделил 18 земельных участков многодетным семьям. Вообще не выделялись участки в прошлом году в Беломорском и Муезерском районах.

Как рассказали в министерстве имущественных и земельных отношений РК, в 2019 году в деревне Ялгуба Прионежского района было сформировано 358 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство специально для многодетных семей. Эти участки, обещают в министерстве, будут предоставлены именно многодетным семьям, имеющим право на помощь от государства.

В карельском управлении земельными ресурсами уточнили, что в 2020 году за предоставлением земельных участков в Ялгубе обратилось 30 многодетных семей, которым уже выделили 27 участков.

В управлении отметили, что получить земельные участки в Ялгубе могут многодетные семьи из Карелии, вне зависимости от того, в каком районе Карелии они проживают. На сайте управления земельными ресурсами дана подробная карта с конкретныи участками и схема проезда.